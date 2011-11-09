Янукович переведет своего человека в Верховный Суд?

23:53, 09 ноября 2011
Политика
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О возможном кандидате

Верховный Суд Украины может возглавить нынешний глава Конституционного суда Анатолий Головин.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в юридических кругах.

По словам источников, Головина на посту главы Конституционного Суда может сменить Александр Пасенюк, который недавно был избран судьей Конституционного Суда.

По источникам в Верховном суде, Головин - прямая кандидатура Виктора Януковича.

 

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