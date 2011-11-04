Сторонники Тимошенко уже под СИЗО: «Юле - свободу!»

Около 100 сторонников лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО пикетируют Киевский следственный изолятор, требуя ее освобождения.

Как передает корреспондент УНИАН, люди в основном пенсионного возраста держат в руках национальные флаги и флаги политической партии «Батькивщина», скандируя «Юле - свободу», «Юля - наш Президент», «Банду прочь».

В настоящее время охрану общественного порядка обеспечивают около 30 сотрудников милиции, подавляющая часть которых выстроилась в цепь у входа в СИЗО.

Также в митинге принимают участие несколько народных депутатов от оппозиции, в частности Юрий ОДАРЧЕНКО, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Роман ЗАБЗАЛЮК, Николай ТОМЕНКО, Андрей ШКИЛЬ, Иван КИРИЛЕНКО.

Для того чтобы участники митинга могли лучше слышать выступающих, народные депутаты подогнали к СИЗО микроавтобус с громкоговорителями.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО содержится в Лукьяновском СИЗО с 5 августа.

Печерский райсуд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.