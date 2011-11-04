Суд по делу Луценко объявил перерыв до понедельника

В судебном заседании по рассмотрению уголовного дела экс-министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО объявлен перерыв до 09.10 7 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после завершения допроса на сегодняшнем заседании второго свидетеля – бывшего руководителя автохозяйства МВД Валерия ХОМЕНКО объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Что касается непосредственно допроса В.ХОМЕНКО, то последний, в частности, сказал, что, начиная еще со времен руководства ведомством Юрием Кравченко, водители руководителей министерства работали в других подразделениях этой силовой структуры, а не в автохозяйстве. Кроме того, действующими нормативными актами МВД не запрещалось, чтобы около 80-100 автомобилей автохозяйства были закреплены и использовались работниками других служб управлений и департаментов.

Также свидетель заметил, отвечая на вопрос защиты, что любой водитель министерства, который не имел соответствующего допуска секретности, не мог заехать на территорию автохозяйства. «Конечно, не мог. Я таких случаев не знаю», - сказал В.ХОМЕНКО. Он также отметил, что ни разу не получал ни от Ю.ЛУЦЕНКО, ни от других лиц каких-либо указаний со ссылкой на руководителя МВД.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.

Кроме того, ряд свидетелей заявляли, что не могут дать показания по существу обвинения.