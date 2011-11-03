Тимошенко в СИЗО делают массаж
16:28, 03 ноября 2011Политика
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«Есть проблемы со спиной»
Бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО периодически делают массаж спины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ.
Он напомнил, что у Ю.ТИМОШЕНКО «есть проблемы со спиной», поэтому проводятся «определенные манипуляции, скажем, массаж».
Он подтвердил, что врачи периодически «имеют доступ» к Ю.ТИМОШЕНКО.
По словам Н.СИРОГО, «было разрешено судьей провести целый ряд медицинских манипуляций внешнего характера для того, чтобы улучшить ее состояние».
Н.СИРЫЙ также сообщил, что время от времени встречается с Ю.ТИМОШЕНКО и в последний раз виделся с ней на прошлой неделе.
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