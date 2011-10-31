Избитая Ландиком модель пошла на мировую из-за угроз?

Избитая депутатом Луганского горсовета Романом Ландиком модель Мария Коршунова подписала мировое соглашение, так как против нее хотели возбудить уголовное дело.

Об этом ТСН сообщил отец подсудимого, депутат от Партии регионов Владимир Ландик.

"Я сказал, что, так как она ударила первой, то мы в ответ возбудим уголовное дело против нее. Мне предложили: отказываемся от своего, вы не инициируете свое. Ну, и я согласился", - рассказал депутат.

Он также уточнил, что "ни о каких деньгах речь не идет".

Как сообщалось, 4 июля 2011 года ночью в ресторане "Баккара" в Луганске Роман Ландик избил Марию Коршунову.

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении депутата по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Роман Ландик был задержан в Краснодаре (РФ).

11 августа Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля 2011 года о выдаче Украине Романа Ландика для привлечения к уголовной ответственности.

27 сентября Ленинский райсуд Луганска вынес решение об аресте депутата Луганского городского совета Романа Ландика на два месяца.

31 октября стало известно, что Коршунова подписала мировое соглашение с Ландиком.