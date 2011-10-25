Луценко считает новое дело Тимошенко пиар-кампанией

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает новое уголовное дело против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО пиар-кампанией Администрации Президента по дискредитации своего оппонента.

Об этом он написал из Лукьяновского СИЗО, отвечая на вопрос УНИАН.

“Насколько я понимаю, в окружении ЯНУКОВИЧА под давлением Европы прорабатывался вариант декриминализации статьи за превышение служебных полномочий. Вероятность такого маневра в период незавершенности торгов за ГТС с Россией была достаточно высокой. В этом случае для нейтрализации фактора лидерства Юлии Владимировны и ее триумфальных поездок по Украине планировалось возбудить дело, снова привязать ее подпиской о невыезде и бесконечными допросами в здании ГПУ на киевском Подоле”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

“В нынешнем варианте – при продолжении содержания лидера оппозиции в тюрьме – новое дело ТИМОШЕНКО объясняется попыткой Администрации Президента провести PR-кампанию по дискредитации своего оппонента. Грязным лужам на печерских холмах просто необходимо ощущение, что они выше уровня моря”, - сказал он.

Полный текст интервью Ю.ЛУЦЕНКО на сайте УНИАН