На судью, который освободил Тимошенко в 2001-ом, завели уголовное дело

Апелляционный суд Киева рассмотрит вопрос подсудности уголовного дела в отношении экс-главы Печерского районного суда Киева Николая ЗАМКОВЕНКО.

Как стало известно газете «Дело», ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении Н.ЗАМКОВЕНКО, который в 2001 году освободил из-под стражи Юлию ТИМОШЕНКО.

Как пишет издание, уголовное дело в отношении Н.ЗАМКОВЕНКО было возбуждено в связи с тем, что «будучи должностным лицом, постоянно осуществляя функции судебной власти – правосудия, в период с 1996-го по 2001 год совершил служебные преступления и преступления против правосудия, связанные с использованием служебного положения».

Согласно материалам следствия, текстом которых располагает «Дело», Н.ЗАМКОВЕНКО обвиняется в том, что на протяжении указанного периода не обеспечил полное, всестороннее и объективное рассмотрение судебных дел с соблюдением установленных законом сроков и допустил служебную халатность, злоупотребление властью и служебным положением, а также служебный подлог.

«Скрывая факты злоупотребления властью и служебной халатности, преследуя при этом цель удержаться в должности судьи и председателя Печерского районного суда Киева, ЗАМКОВЕНКО реализовал свои карьеристские мотивы, направленные на получение государственных наград и отличий», – говорится в материалах досудебного следствия.

В перечень преступлений, которые инкриминируются экс-главе Печерского суда, входит свыше 10 якобы незаконных решений суда. В большинстве случаев претензии прокуроров относятся к законности приговоров, которые были вынесены Н.ЗАМКОВЕНКО в 1996-2000 годах.

При этом следует отметить, что в уголовном деле нет претензий к судье, связанных с его решением об освобождении экс-вице-премьера Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи в 2001 году.

В то же время среди решений, которые стали основанием для уголовного производства против бывшего судьи, есть постановление Печерского суда Киева от 1999 года о возбуждении уголовного дела в отношении главы правления АКБ «Укрсоцбанк».

Досудебное следствие по делу против Н.ЗАМКОВЕНКО уже завершено.

27 мая 2011 года Апелляционный суд Киевской области, который выступил первой судебной инстанцией по рассмотрению уголовного дела, отправил его на дополнительное расследование в прокуратуру Киева. Правоохранительный орган оспорил это решение, и Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел Украины 29 сентября 2011 года отменил решение апелляции и направил материалы в Апелляционный суд Киева для решения вопроса о подсудности этого дела.

Как напоминает издание, в 2004 году Апелляционный суд Киева приговорил бывшего председателя Печерского суда Н.ЗАМКОВЕНКО к двум годам лишения свободы с годичным испытательным сроком. Позже адвокат судьи Андрей ФЕДУР сообщил, что его подзащитному ставят в вину преступления по статье 366 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий) и по статье 367 (халатность).

Н.ЗАМКОВЕНКО проработал судьей Печерского суда с 1996-го по 2001 год, в должности председателя суда – с июня 1998-го по июль 2001 года.

24 июля 2001 года Президент Леонид КУЧМА уволил Н.ЗАМКОВЕНКО с занимаемых должностей. Основанием для этого стало представление Высшего совета юстиции к увольнению «за нарушение присяги судьи».

Накануне увольнения Н.ЗАМКОВЕНКО принял одно из наиболее известных своих решений – об освобождении из-под ареста экс-вице-премьера Украины, лидера оппозиционной партии «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО. 27 марта 2001 г. она была вышла на свободу, пробыв за решеткой с 13 февраля 2001 года.

В 2001 году Ю.ТИМОШЕНКО была взята под стражу в связи с возбуждением ряда уголовных дел по обвинению в даче взятки экс-премьеру Павлу ЛАЗАРЕНКО, контрабанде российского газа, подлоге и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в годы ее руководства корпорацией ЕЭСУ.

В конце мая 2001 года прокурор Киева Юрий ГАЙСИНСКИЙ возбудил уголовное дело в отношении Н.ЗАМКОВЕНКО за злоупотребление властью или служебным положением.