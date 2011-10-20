Азаров признался, что соглашение с СНГ всегда было его приоритетом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что подписание Украиной соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ открывает возможности, которых у Украины не было за 20 лет независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«Таких перспектив экономического роста, которые открываются после подписания этого соглашения, у нас не было ни разу за все 20 лет независимость», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что украинское правительство всегда ставило соглашение о ЗСТ в рамках СНГ в первый ряд внешнеэкономических приоритетов Украины.

Премьер заметил, что на страны СНГ приходится треть экспорта Украины. «Это традиционные и давние связи и огромный потенциальный рынок для украинских товаров. Следовательно, это соглашение обеспечивает выполнение стратегического плана Президента Украины об ускоренном экономическом развитии Украины, повышении уровня жизни, создании новых рабочих мест», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это соглашение позволит улучшить торговый баланс Украины и снизит риски финансовой нестабильности «из-за кризисов в разных концах мира». «Таким образом, мы вступаем в новый, очень важный этап экономического развития. Он открывает огромные возможности и выдвигает новые требования», - подчеркнул глава правительства.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что украинские компании должны выигрывать конкуренцию в условиях свободной торговли. «Свободная торговля всегда и везде давала положительный толчок экономике и ощутимую выгоду тем, кто хочет и может работать», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.