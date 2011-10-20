Рар: решение ЕС отложить визит Януковича в Брюссель «на руку Москве»

Решение Евросоюза отложить визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель «на руку Москве». Такое мнение высказал известный немецкий политолог, сотрудник Германского совета по внешней политике Александр РАР в ходе международного круглого стола "Сотрудничество Украины-ЕС: борьба с коррупцией и роль СМИ", который прошел 18 октября в Берлине. Об этом сообщают «Подробности».

По его словам, "это недальновидная позиция, она отдаляет Украину от Евросоюза".

Лейтмотивом круглого стола стало обсуждение дела Юлии ТИМОШЕНКО и решение Еврокомиссии отложить визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель.

По мнению депутатов-"регионалов", Европа заняла деструктивную позицию, отказываясь слушать аргументы украинской стороны и готовясь закрыть перед Киевом перспективу присоединения к ЕС. «В политике давление всегда контрпродуктивно, - заявил народный депутат Украины из фракции Партии регионов Олег НАДОША. – Европа должна отказаться от двойных стандартов в отношениях с Украиной и научится выслушивать наши аргументы».

В свою очередь, экс-заместитель генпрокурора Николай ОБИХОД обратил внимание немецких политиков на то, что бывший премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО по решению американского суда отбывает наказание. «А ведь он работал в тесном контакте с Юлией ТИМОШЕНКО, за которой тянется шлейф сомнительных дел…», - отметил Н.ОБИХОД.

В свою очередь, депутат Бундестага Карл Георг ВЕЛЬМАН подчеркнул: "Эмоции пройдут, споры улягутся. Украина слишком важна для Европы, чтобы замораживать наши отношения".

В мероприятии также приняли участие представители администраций Федерального канцлера и Федерального президента, Европейской Комиссии, МИД Германии, депутаты Бундестага, немецкие политики и эксперты. Украинскую сторону представляли народные депутаты от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО, Владимир ОЛЕЙНИК, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, бывший глава СБУ Игорь СМЕШКО.

Как сообщал УНИАН, на 20 октября планировался визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, где должно было обсуждаться Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. Однако, после вынесения 11 октября 2011 года приговора Ю.ТИМОШЕНКО в виде 7 лет лишения свободы, лидеры ЕС предупредили, что визит может быть отменен.

17 октября в интервью агентству Bloomberg Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Киев готов перенести на более поздний срок подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли, если европейские лидеры будут к этому не готовы в связи с "делом Тимошенко".

18 октября Еврокомиссия заявила, что запланированный на 20 октября визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель отложен на более позднее время, когда условия будут более подходящими для продолжения переговоров о Соглашении об ассоциации.