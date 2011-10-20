В Газпроме впервые прокомментировали дело Тимошенко

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в докладе на встрече министров энергетики стран-участниц Международного энергетического агентства в Париже впервые официально прокомментировал заключение бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

"Например, ЕС в переговорах с Украиной о дальнейшем расширении сотрудничества требует освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко как определенного предварительного условия", - заявил Медведев.

"Тем не менее, ЕС не подчеркивает в однозначной форме, что он требует от Украины обеспечения беспрепятственного и непрерывного транзита российского газа в Европу", - добавил он.

В этом Медведев видит политику двойных стандартов.

"Украинский транзитные кризисы 2006 и 2009 года были искусственно созданы политиками, более того - не русскими", - подчеркнул зампред правления Газпрома.

Напомним, ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отказался прокомментировать ситуацию с вынесением судебного приговора Тимошенко по газовому делу.

ТСН