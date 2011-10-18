Янукович не едет в Брюссель
12:37, 18 октября 2011Политика
5582
Сообщение пресс-службы Еврокомиссии
Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Европейский Союз отложен.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
"Визит перенесен на более поздний срок», - сказали в пресс-службе.
При этом в пресс-службе не смогли уточнить, по чьей инициативе – украинской или европейской – было принято решение о переносе визита, запланированного на 20 октября.
Как сообщал УНИАН, 14 октября спикер Еврокомиссии Пиа АРЕНКИЛЬДЕ-ХАНСЕН заявила УНИАН, что встреча президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ с В.ЯНУКОВИЧЕМ планировалась на 20 октября, но не была подтверждена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter