Донецкий губернатор обещает встретить Медведева, «как настоящая хозяйка»

В Донецке продолжается активная подготовка к встрече Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которые примут участие в Украинско-российском форуме 18 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ сказал: Донецк достойно встретит Президента Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВА.

«Здесь нет никакой показухи. Мы как нормальные хозяева, которые ждут гостей, готовим наш город и нашу область к этим важным событиям. Когда хозяйка ждет гостей, она же не мусор из-под дивана выметает, она все украшает, делает лучше», - отметил А.ШИШАЦКИЙ.

Главными требованиями протокольной службы Президента России, по словам А.ШИШАЦКОГО, является безопасность и комфорт.

«Это рабочий визит, рабочая встреча, все идет в нормальном, спокойном русле. Идет сотрудничество между протоколами государств, между нашими странами. Нет каких-то из ряда вон выходящих вопросов. Требования обычные, протокольные. Прежде всего, важна безопасность наших гостей. Первое - это безопасность и комфорт», - отметил он.

На вопрос журналистов о том, как Донецк будет обеспечивать комфортное пребывание Д.МЕДВЕДЕВА, губернатор ответил: «Это хорошая взлетная полоса, проезд по трассе, которую отремонтировали, и она в приличном состоянии. Достаточно достойный «Экспо-Донбасс». Освещение, общение с журналистами, я думаю, тоже будет комфортным».

Напомним, 18 октября в Донецке состоится Второй Украинско-Российский межрегиональный экономический форум, в котором примут участие Президенты Украины и РФ.