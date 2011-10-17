Нардеп предлагает усилить защиту рынка алкоголя и табака от фальсификата

Народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ предлагает усилить законодательство по защите табака и алкоголя от подделок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам И. БЕРЕЖНОЙ, в Украине сложилась угрожающая ситуация с курением – наша страна занимает лидирующие места по распространению курения среди мужчин и женщин в ЕС и СНГ, а также по курению среди подростков.

«Возраст курильщиков стремительно снижается, а количество курильщиков растет», - добавила депутат. По ее мнению, ограничивающим фактором распространения курения и употребления алкогольных напитков может стать стоимость продукции, однако с повышением акцизов на алкоголь и табак растет доля теневого оборота этой продукции. По данным И.БЕРЕЖНОЙ, сегодня в Украине доля неучтенной табачной продукции составляет 20-25% внутреннего рынка, нелегальной алкогольной продукции – 20-30%. При этом растет уровень потребления контрабандной продукции – с июля по декабрь 2010 г. уровень потребления контрабандной табачной продукции вырос с 1,3% до 7,2%, и «если сейчас ничего не делать, динамика будет увеличиваться». Кроме того, что от оборота такой продукции несет потери государственный бюджет в виде недополученных налогов и сборов, такая продукция пагубно сказывается на здоровье граждан. В частности, по словам И.БЕРЕЖНОЙ, в поддельных сигаретах содержание кадмия, свинца и мышьяка, а также смол, никотина и чадного газа в несколько раз превышает допустимые нормы, что крайне негативно отражается на здоровье курильщиков.

Учитывая ситуацию с распространением нелегальной, контрабандной и контрафактной продукции в стране, депутат считает, «в Украине назрела острая необходимость усилить защиту продукции от подделок». «Нужно наладить контроль за продукцией от производства до точек реализации. Требования Всемирной организации здравоохранения – внедрить механизм контроля, чтобы каждая пачка имела маркировку и можно было проследить ее перемещение», - отметила И.БЕРЕЖНАЯ.

Она добавила, что такая технология в Украине уже разработана концерном ЕДАПС, и она позволяет создать систему постоянного контроля и отслеживания продукции и акцизных марок. В частности, система предполагает введение марки нового образца с полной информацией о продукции – марке, производителе, дате производства, дате ввоза в Украину (для импортной продукции). При этом марка позволит не только налоговым и контролирующим органам, но и непосредственно потребителю проверить легальность продукции путем распознавания штрих-кода или получения данных о товаре через sms-сообщение. По мнению И.БЕРЕЖНОЙ, после введения такой системы контролирующим органам будет легче контролировать легальных производителей и выявлять нелегальную продукцию. Кроме того, она отметила, что государство с помощью премий сможет стимулировать потребителей сообщать о выявленной нелегальной продукции.

«Я буду инициировать разработку и введение законодательных актов по внедрению в Украине автоматизированной системы защиты и контроля такой продукции», - сообщила И.БЕРЕЖНАЯ. Она добавила, что законопроект на сегодня уже разрабатывается и будет внесен в Верховную Раду на следующую сессию. При этом, по мнению депутата, такую систему контроля необходимо менять каждые три года, чтобы производители нелегальной продукции не приспосабливались к ней.

Кроме того, по мнению И.БЕРЕЖНОЙ, Украине необходимо усиливать ответственность за производство нелегальной продукции или сокрытие фактов такого производства, поскольку в нашей стране сегодня законодательство достаточно лояльно относится к фальсификаторам.