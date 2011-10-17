Левочкин: Янукович может посетить Брюссель
16:58, 17 октября 2011Политика
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Накануне турне
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может посетить с визитом Брюссель (Бельгия) в первой половине дня 20 октября.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.
«С.ЛЕВОЧКИН также сообщил, что накануне турне (на Кубу и в Бразилию – УНИАН) в первой половине дня 20 октября 2011 года возможно посещение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Брюсселя», - отмечает пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, ранее некоторые СМИ сообщали, что В.ЯНУКОВИЧ решил отменить свой визит в Брюссель, поскольку запланированные переговоры с руководством Европейского Союза будут посвящены в основном обсуждению темы заключения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
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