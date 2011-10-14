Литвин говорит, что в четверг депутатам будет непросто

Рассмотрение Верховной Радой 20 октября в первом чтении проекта бюджета на 2012 год будет непростым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу “Рада”.

Он отметил, что у него “есть определенное разочарование тем, как подошли комитеты, депутаты и фракции к подготовке предложений к проекту бюджета”. По словам спикера, внесены 1,5 тыс. поправок, которые дополнительно требуют 386 млрд. грн.

При этом председатель ВР напомнил, что расходная часть бюджета, который предложен правительством, составляет 374 млрд. грн.

В.ЛИТВИН отметил, что это свидетельствует о том, что “в полной мере работает уже предвыборная логика”. Он отметил, что будут предлагать, “понятно, что нужно забрать деньги от Президента, правительства, от силовых структур и передать людям”. “А людям это будет нравиться”, - добавил он.

По его словам, сегодня ряд политиков “хочет оседлать настроения недовольных людей”, а также “сесть на реактивные общественные организации, которые мобильно организованы”.

“Это провокация очередного конфликта в стране”, - заявил В.ЛИТВИН “Поэтому я понимаю, что у нас будет достаточно непростой процесс обсуждения бюджета”, - подчеркнул он.