В налоговой обещают глобальную «чистку»

Региональные налоговые администрации ожидает значительная ротация кадров, но особое внимание будет уделено руководящему составу ГНА в г. Киеве.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО в комментарии УНИАН.

По его словам, масштабная реорганизация региональных органов налоговой службы началась в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины. Первыми под реформирование попали 11 регионов – ГНА в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и ГНА в Киеве.

„Территориальные органы ожидают определенные изменения в кадровом составе. В регионах налоговики непосредственно общаются с налогоплательщиками, поэтому работе каждого работника будет уделяться значительное внимание. Прежде всего, будет оцениваться профессиональный уровень и личностные качества работника”, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По мнению налоговика, такой подход должен препятствовать коррупционным проявлениям в налоговой службе. Ведь сегодня участились случаи, когда в преддверии изменений некоторые из должностных лиц пытаются использовать свою должность для обогащения.

Так, по его данным, только за 9 месяцев текущего года из органов ГНС уволены 186 человек. В целом с начала текущего года правоохранительными органами возбуждены 198 уголовных дел в отношении работников органов Государственной налоговой службы, по фактам взяточничества – 54 уголовных дела.

„Мы понимаем, что процесс борьбы с коррупцией будет нелегким, но первые шаги уже сделаны – начата реорганизация службы на местах, проводится серьезная ротация кадров, более жесткими стали требования к нашим специалистам. В то же время совершенствуется администрирование налогов в направлении уменьшения влияния человеческого фактора, что, соответственно, устранит условия для проявлений коррупции”, – отметил председатель ГНС Украины.

Справка УНИАН. Реорганизация региональных налоговых органов проводится в соответствии с постановлением КМУ «О создании территориальных органов Государственной налоговой службы» № 981 от 21 сентябре 2011 г.

Главой комиссии по проведения реорганизации Государственной налоговой администрации в г. Киеве назначена Ирина НОСАЧОВА.