Литвин уже сравнивает дело Тимошенко с кризисом 2004-го

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает необходимым искать в парламенте компромисс относительно возможности декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

По словам спикера, “нужно смоделировать, в какой атмосфере окажется Украина” в связи с таким решением суда.

“Я не хочу и никто не хочет, я убежден, начиная с главы государства и заканчивая каждым человеком, чтобы Украину загнали в резервацию”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

При этом он выразил убеждение, что также не хочет никто, “начиная от рядового нашего гражданина и заканчивая главой государства, чтобы Украину превращали в подмандатную территорию”.

В.ЛИТВИН отметил, что “нужно, в первую очередь, нам наладить диалог в Верховной Раде”, а не пытаться перекричать друг друга”. “Сейчас весь центр противостояния, выяснения отношений и попыток найти выход будет перенесен собственно в ВР”, - добавил он.

По его словам, сегодня “все понимают то, что нужно нам приводить к цивилизованным рамкам, к цивилизованному определению эту статью (речь идет о статье Уголовного кодекса, по которой осуждена Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН)». “А для этого нужно сначала найти политический диалог в ВР, а затем этот компромисс материализовать в правовую формулу”, - добавил он.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что “эта задача, которую можно сравнить с задачей, стоявшей в 2004 году, когда был глубокий политический кризис”.