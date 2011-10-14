Хотят ли украинцы вступления Украины в ЕС (опрос)

Каждый второй украинец поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса Центра Разумкова, переданные агентству УНИАН.

В частности, сторонников союза с ЕС - 51,2%. При этом доля сторонников вступления в Евросоюз на протяжении последних лет, по данным опросов, стабильно превышает долю противников евроинтеграции.

Ориентации относительно вступления в Европейский Союз существенно отличаются в зависимости от региона проживания и возраста респондентов.

По данным последнего опроса, если жители западного и центрального регионов чаще выступают за вступление Украины в ЕС, то жители юга страны – чаще против, а в восточном регионе доля сторонников и противников вступления в ЕС статистически значимо не отличаются.

Чем младше респонденты, чем чаще они выступают за вступление в Евросоюз. Если среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет вступление в ЕС поддерживают 63%, то среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше – 40,8%.

Делая выбор между вступлением в Евросоюз и вступлением в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, относительное большинство опрошенных (43,7%) поддерживает вступление в ЕС (за вступление в Таможенный союз выступают 30,5% опрошенных).

При этом жители западного и центрального регионов отдают преимущество Европейскому Союзу, а жители юга и востока Украины - Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстану.

Доля сторонников вступления в ЕС превышает долю сторонников вступления в Таможенный союз в младшей и средней возрастных группах (от 18 до 49 лет), тогда как среди тех, кому 50 лет и больше, разница в уровне поддержки вступления в ЕС и в Таможенный союз статистически не значима.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 сентября по 4 октября. Опрошены 2009 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как стратифицированная, многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.