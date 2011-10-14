В России говорят, что ЕЭСУ долг отдала - «золотыми унитазами»

Россия, по сути, простила долг корпорации «Единые энергетические системы Украины», закрыв дело против Юлии ТИМОШЕНКО в начале 2000-х годов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал генерал-полковник, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ в 1996-2001 годах Леонид ИВАШОВ.

«Новое дело – это надувательство. Россия, по сути, простила Украине этот долг ради более высоких стратегических целей, для того, чтобы мы не ссорились и жили мирно, дружно», - сказал Л.ИВАШОВ.

По его словам, в деле ЕЭСУ на самом деле сыграло не Минобороны РФ, а непосредственно российское правительство во главе с Виктором Черномырдиным, который тогда сильно сократил армии России бюджет и предложил военным долги Украины за газ «выцарапывать строительными материалами».

Он отметил, что фактически долги ЕЭСУ были переданы Минобороны РФ.

Л.ИВАШОВ сообщил, что лично участвовал в переговорах на уровне министров обороны и глав правительств двух стран.

По его словам, тогда Украина предложила товары для погашения долга по газу по завышенным ценам.

«Фактически, нам предлагали покупать обычные унитазы по цене золотых», - сказал Л.ИВАШОВ и добавил, что, несмотря на это, Россия согласилась на такие условия.

Как подчеркнул Л.ИВАШОВ, позже в результате разбирательств глава Управления военного бюджета Минобороны России Георгий ОЛЕЙНИК был осужден за столь дорогие покупки и отсидел почти 4 года.

«На этом конфликт был погашен, и Россия, по сути, Юлии ТИМОШЕНКО и другим чиновникам простила долг», - сказала он.

Он напомнил, что дело против Ю.ТИМОШЕНКО было возбуждено в то время, когда к ответственности привлекали Г.ОЛЕЙНИКА. Однако, по его словам, в начале 2000-х годов дело было закрыто.

Отвечая на вопрос, почему появилось письмо в адрес правительства Украины от Минобороны РФ с просьбой вернуть 405 млн. долл. за долги ЕЭСУ, Л.ИВАШОВ сказал: «Уголовное дело против ТИМОШЕНКО закрыто, но вопрос остается. Минобороны РФ хотело что-то подзаработать не в рамках рассмотрения уголовного дела, а в рамках военно-экономических отношений».

При этом он добавил, что «объективно долг ЕЭСУ перед Минобороны висит, официального документа о том, что долг прощаем, нет».

В то же время Л.ИВАШОВ подчеркнул, что если бы Россия хотела добиться возврата денег, было бы инициировано рассмотрение иска в международных инстанциях. «Сегодня РФ против возвращения к разбирательству этого дела», - считает он.

Л.ИВАШОВ не исключил, что в России на самом деле, возможно, хотят не вернуть деньги, а повлиять на газовые переговоры.

Кроме того, как считает Л.ИВАШОВ, осужденный за долги ЕЭСУ Г.ОЛЕЙНИК «попал под раздачу». «Ему приказывали подписывать эти документы. Я был свидетелем того как на него начальник Генштаба РФ кричал, мол, у Минобороны нет денег, Вам дают, а Вы не хотите закупать. ОЛЕЙНИК не хотел покупать по таким сумасшедшим ценам, но тогда на него надавили из правительства РФ», - сказал Л.ИВАШОВ.