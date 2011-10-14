Печерский суд отказал профсоюзам в иске к Пшонке

Печерский районный суд Киева 13 октября отказал в иске Федерации профсоюзов Украины к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

В сообщении напоминается, что 8 сентября с.г. генпрокурор В.ПШОНКА провел брифинг для средств массовой информации о мероприятиях ГПУ по защите государственного имущества, которое находится в пользовании Федерации профсоюзов.

Однако, ссылаясь на якобы недостоверность информации, которая обнародована на официальном интернет-портале Генеральной прокуратуры, Федерация профсоюзов Украины обратилась в суд с иском к генпрокурору, мотивируя требования необходимостью защиты деловой репутации.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что по результатам проверок органов прокуратуры на протяжении июня-июля по фактам нарушений в работе ФПУ возбуждены 35 уголовных дел, из которых 17 уже передані в суд. Ссылаясь на оценки экспертов, В.ПШОНКА сообщил, что в пользовании ФПУ находится около 300 объектов государственной собственности, стоимость которых составляет около 8 млрд. грн.

28 сентября заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ сообщил, что органы прокуратуры во время комплексных проверок выявили несколько фактов незаконной передачи государственного имущества, которое находится в пользовании профсоюзов, в интересах дочери председателя ФПУ В.ХАРЫ Элины КАЛЮК.

Также В.ЗАНФИРОВ заявил, что всего органами прокуратуры за время проверки использования государственного имущества, которое находится в использовании ФПУ, было заявлено 120 исков о возвращении госимущества, незаконно отчужденного профсоюзами, на сумму 117 млн. грн., и 46 исков относительно земельных участков общей площадью 42 га.