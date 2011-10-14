В ПР считают, что Тимошенко должна сидеть и в России, и в США

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Юрий Болдырев заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в свое время совершила действия, за которые должна была отбывать срок заключения в местах лишения свободы как по американскому, так и по российскому законодательству.

«Юлия Владимировна – преступница со стажем, много лет назад, еще когда она не была такой великой звездой украинской политики, она должна была сесть в американскую тюрьму вместе со своим подельником Павлом Лазаренко», – цитирует Болдырева пресс-служба Партии регионов .

«Ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что Лазаренко – преступник, он сидит уже более 10 лет. В ходе процесса по делу Лазаренко прокурор украинского происхождения Марта Борщ неоднократно требовала привлечь в качестве свидетеля, а потом и обвиняемой Юлию Тимошенко, потому что из материалов дела совершенно очевидно явствует, что Юлия Владимировна – подельница Лазаренко», – подчеркнул депутат.

Однако, по его словам, «из чисто политических соображений американская фемида, мотивируя свои действия тем, что якобы трудно доставить Тимошенко на суд в США, и чтобы не затягивать суд над Лазаренко, отказалась привлекать к ответственности ЮВТ, фактически сделала ее агентом американских интересов, потому что мы понимаем: Юлия Владимировна должна быть осуждена и отбывать наказание в Америке». «И если американская фемида дает ей возможность уйти от ответственности, значит, она должна американцам», – уточнил Юрий Болдырев.

Аналогичными он назвал отношения Юлии Тимошенко с российским правосудием. «Подельник Юлии Тимошенко генерал Олейник, с которым Юлия Владимировна нанесла бюджету России ущерб в сумме в несколько сотен миллионов долларов, получил шесть лет и уже успел отбыть свой срок. Тимошенко должна была сесть и в российскую тюрьму, однако фемида РФ точно так же освободила ее от ответственности», – аргументировал политик.

«По странному совпадению это произошло накануне подписания тех самых газовых контрактов 2009 года, по условиям которых Украина оказалась в фантастической зависимости от «газпромовского» газа», – подчеркнул он.

«Вот какая ситуация, поэтому попытки сделать сегодня из Тимошенко узника совести – это действия людей с плохой памятью и большой заангажированностью, поскольку Юлия Владимировна – преступница со стажем, и должна сидеть и в американской, и в российской тюрьме. Что касается украинской тюрьмы – я не адвокат и не прокурор, пусть судебная система работает и разбирается, виновна ли она перед законом», – подытожил Юрий Болдырев.