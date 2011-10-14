Член Конгресса США требует от Януковича освободить Тимошенко

Член Конгресса США Деннис КУСИНИЧ от Демократической партии считает, что обвинительный приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, должен быть отменен.

"Осуждение бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО является ударом по украинской демократии. Этот приговор необходимо отменить", - говорится в заявлении конгрессмена, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Д.КУСИНИЧ напомнил, что ведущие международные организации, такие как Amnesty International, призвали к немедленному освобождению Ю.ТИМОШЕНКО и выразили сомнения в законности выдвинутых против нее обвинений.

"Я решительно протестую против этого политически мотивированного решения, которое подрывает верховенство права и международные стандарты прозрачных судебных процессов. Я призываю Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно освободить бывшего премьер-министра ТИМОШЕНКО и полностью восстановить ее гражданские права, в том числе право баллотироваться на выборах", - говорится в заявлении конгрессмена.