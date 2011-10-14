Касьянов: Путин случайно совпал с Европой в мнении о Тимошенко

Премьер-министр России Владимир Путин не заинтересован, чтобы Украина была успешной страной.

Такое мнение высказал экс-премьер-министр России Михаил Касьянов в эфире телеканала ТВі.

При этом политик отметил, что успешность Украины, прежде всего, "характеризуется взаимоотношениями с ЕС и большей интеграцией в европейские структуры".

Касьянов уверен, что совпадение в негативных оценках по поводу приговора екс-премьеру Юлии Тимошенко "от демократических сил, европейского сообщества и Владимира Путина имеет случайный характер".

"Путину сегодня очень важно понять, как развиваются отношения между Украиной и Россией, и те контракты, которые были санкционированы ее (Тимошенко) правительством для подписания с Россией являются основой этих отношений на этот период времени", - считает экс-премьер.

"Путин заинтересован напрямую в доходах "Газпрома", в монополии "Газпрома", в усилении позиций "Газпрома" и поэтому размывание этой жесткой позиции противоречит его интересам. Это не ценностное совпадение интересов. Оно случайное", - убежден Касьянов.

Как известно, Путин заявил, что не вполне понимает, за что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко получила семь лет заключения.

Украинская правда