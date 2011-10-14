Соболев: диктаторские замашки Януковича объединили весь мир

Европейский парламент дал четкий сигнал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, что «политические репрессии против оппозиции несовместимы с европейской перспективой Украины».

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, комментируя обсуждение ситуации в Украине депутатами Европейского парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батьківщина”.

По словам С.СОБОЛЕВА, оценка, которую дали событиям в Украине депутаты почти всех фракций Европарламента, в очередной раз подтверждает, что Европа категорически осуждает такие методы политической борьбы, к которым прибегает украинская власть, а дело бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и политические репрессии в Украине объединили прямых оппонентов и в Европе, и в России, и в США, «и они выступают с общими заявлениями, осуждая диктаторские замашки Виктора ЯНУКОВИЧА».

С.СОБОЛЕВ обратил внимание также на тот факт, что события в Украине объединили и республиканцев и демократов в США, когда лидеры двух оппонирующих партий выступили с общим заявлением.

«Такой прецедент был в США лишь в момент, когда существовала угроза национальным интересам США», - отметил народный депутат.

По словам С.СОБОЛЕВА, «также репрессии против оппозиции в Украине объединили в Российской Федерации оппозицию и действующую власть, когда с одинаковыми оценками одновременно выступили непримиримые оппоненты – Владимир ПУТИН и Борис НЕМЦОВ».

С.СОБОЛЕВ убежден, что тот факт, что в Европарламенте и представители Европейской народной партии, и социалисты, и представители социал-демократической группы, группы зеленых выступили с единой позицией, заявив, что любая последующая европейская перспектива Украины возможна лишь в случае прекращения политических репрессий и начала реальных реформ – «это свидетельствует, что весь мир понимает - диктаторский режим В.ЯНУКОВИЧА, его методы политических репрессий против оппозиции неприемлемы для цивилизованного мира».

Также С.СОБОЛЕВ обратил внимание на то, что в то же время эта позиция была поддержана и представителями Еврокомиссии, которые заявили, что теперь любые европейские перспективы Украины будут прямо зависеть от прекращения политических репрессий в Украине.