СБУ не предъявило обвинение Тимошенко, а только попыталось

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что следователи СБУ не предъявили обвинения экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Они (СБУ – УНИАН) сказали, что обвинение предъявлено. Я хочу сказать, что никакого обвинения не предъявлено. Они пробовали это делать незаконно, вчера вечером где-то около 8-ми часов вечера», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом, по его словам, вчера адвокаты экс-премьера находились в следственном изоляторе до 18 часов вечера, а как только они оставили помещение СИЗО, следователи СБУ пытались незаконно провести допрос.

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» напомнил, что согласно законодательству, предъявление обвинения лицу, находящегося в следственном изоляторе, может происходить только в присутствии ее адвокатов. «Не были допущены к этому делу ни один адвокат, с материалами, безусловно, никто не знакомился, никаких предварительных допросов по этому вопросу также не было», - добавил он.

«Дело снова подделывается и, безусловно, что такие действия перечеркивают все надежды, что действующее руководство Украины сделает хоть какие-то выводы из позиций и заявлений, прозвучавших от ведущих стран мира. Открывая новые следственные действия, новые процессы, цель которых только одна – не выпустить Юлию ТИМОШЕНКО из тюрьмы», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» убежден, что новое уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено по указанию действующего Президента.

Как сообщал УНИАН, СБУ розбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

По словам начальника Главного следственного управления СБУ Ивана ДЕРЕВЯНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО покушалась на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Как сказал И.ДЕРЕВЯНКО, 12 октября Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступления согласно ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, независящим от его воли, - УНИАН) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой - УНИАН) Уголовного кодекса.