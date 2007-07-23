На выборах ПППУ планирует войти в список Партии регионов

Партия промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) на внеочередных выборах в Верховную Раду может поддержать Партию регионов и пополнить ее избирательный список представителями своей политической силы.

Как сообщил в интервью УНИАН руководитель секретариата ПППУ, народный депутат V созыва Лев ГНАТЕНКО, вариант поддержки на выборах Партии регионов будет рассмотрен на съезде партии 4 августа (на 4 августа запланирован также съезд Партии регионов - УНИАН), и, по его мнению, вполне может быть одобрен.

«Поддержка Партии регионов – вполне вероятный вариант. По крайней мере, я лично выступаю за», - заявил Л.ГНАТЕНКО, отметив, что вариант поддержки «Нашей Украины» исключается, поскольку эта политическая сила продемонстрировала расхождение слов и дел.

Отвечая на вопрос о возможности вхождения представителей ПППУ в избирательный список Партии регионов, Л.ГНАТЕНКО сказал: «Если нам окажут такое высокое доверие – то да».

Вместе с этим Л.ГНАТЕНКО исключил вероятность самороспуска ПППУ. «Это абсолютно исключено», - подчеркнул он.

Также, по информации руководителя секретариата партии, официального документа от Высшего административный суд Украины об отказе ПППУ в кассационном обжаловании определения Киевского апелляционного административного суда об “обнулении” списков “Нашей Украины” в аппарат партии еще не поступало, однако, на днях руководство ПППУ планирует собраться, чтоб проанализировать ситуацию, создавшуюся с судебными разбирательствами по этому вопросу, и принять решение о дальнейших действиях. «Мы соберемся и обсудим, стоит ли вообще с этой судебной системой связываться», - отметил Л.ГНАТЕНКО, подчеркнув, что это не означает, что партия прекращает отстаивать свои права, как члена блока “Наша Украина”.