Литвин: борьба за регионы ещё только разворачивается

Лидер Народной партии, прежний председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что в следующем году состоятся досрочные местные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Севастополе В.ЛИТВИН заявил: „Досрочные выборы в местные советы не только возможны, а они будут. Об этом сегодня не говорят, но как только закончатся выборы (в ВР Украины), сформируется коалиция, они сделают все, чтобы зачистить территорию в свою пользу”. Аргументируя свое мнение, В.ЛИТВИН прибавил: „Дело в том, что те разборки, которые продолжались с самого начала формирования коалиции до сегодняшнего дня, они не дали свободы маневра для решения кадровых вопросов на местах. Борьба за регионы пока еще не развернулась. Она сейчас будет проходить в процессе досрочных выборов”.

“А то, что они (выборы в местные советы - УНІАН) будут, я думаю, что это однозначно. Потому что вы знаете, какие идут посылы и сигналы со стороны Европейского Содружества. А вы знаете, как ведут себя украинские политики? Они чувствуют, что не все у них там ладно, и они думают, что заграница все знает. И в первую очередь хотят понравиться”, - считает лидер Народной партии.