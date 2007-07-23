Объединятся ли на выборы коммунисты с Витренко и СПУ?

Политологи считают маловероятным объединение партий левого направления для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследования политических ценностей.

Центр напоминает, что 22 июля лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявил, что КПУ предложила лидерам левых партий объединиться для победы на выборах. В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Кому выгоден блок левых партий?».

Так, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что идею объединения левых партий следует рассматривать в контексте уже начавшейся избирательной кампании.

По его словам, эта идея не нова. “Еще год-два назад Петр СИМОНЕНКО высказывал идею Левого фронта, но тогда эта идея не получила развития”, - напомнил эксперт.

Он считает, что сегодня эта идея будет выполнять функцию привлечения внимания к Коммунистической партии Украины как к силе, которая пытается объединить все политические силы, отстаивающие идеи социализма.

“Если же состоится практическая реализация этой идеи, то на перспективу это может сделать коммунистов главной силой на левом фланге. То есть, задача минимум, которая, скорее всего, будет реализована, и есть задачей максимум, которое будет реализовываться в зависимости от обстоятельств”, - убежден В.ФЕСЕНКО.

В то же время он отметил, что в настоящее время Прогрессивная социалистическая партия Украины и Соцпартия вряд ли будут объединяться с коммунистами.

Другой политолог Андрей ОКАРА напоминает, что по результатам различных рейтингов, КПУ единственная из перечня левых политических сил, которая самостоятельно способна пройти в Верховную Раду, в то время как партиям Александра МОРОЗА и Наталии ВИТРЕНКО прогнозируют от 1% до 2% с небольшим.

По словам эксперта, 4%, которые ориентировочно набирает КПУ, не будут «золотой акцией». “А если бы левый блок состоялся и набрал приблизительно 7%, то можно надеяться на серьезное влияние на политические расклады, можно было бы получить решающую “золотую акцию””, – добавил А.ОКАРА. По его мнению, в украинской политике не бывает нечего невозможного, но трудно представить А.МОРОЗА и Н.ВИТРЕНКО в рамках одного блока, хотя они когда-то начинали именно с этого.

В свою очередь, директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО убежден, что создание блока левых партий было бы выгодно самой КПУ, поскольку избавило бы от проблемы участия в выборах основных конкурентов по политической нише – СПУ и, что более важно, ПСПУ.

“Именно ВИТРЕНКО может вести кампанию на критике и КПУ, и СПУ, и Партии регионов. КПУ могла бы расширить свое представительство в Верховной Раде и то же время играть в блоке ведущую роль”, – сказал политолог.

Однако, по его мнению, судя по реакции представителей других политических сил, эту идею воспринимают негативно. В таком блоке политические силы, имеющие меньшие рейтинги, рискуют потерять свое политическое лицо.

Ю.ЯКИМЕНКО считает, что эта идея не будет реализована. По его мнению, в интересах этого тезиса свидетельствует то, что ни одно из таких объединений, в которое бы входила КПУ и другие левые партии, на протяжении всей истории выборов не существовало именно по причинам внутренней конкуренции.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрий ЕРМОЛАЕВ также считает, что объединение левых политических сил выгодно именно коммунистам. „В первую очередь, это может быть выгодно самим коммунистам. КПУ – наиболее влиятельная и рейтинговая партия в левом спектре, есть большая вероятность того, что это будет последняя парламентская партия левого спектра в будущем и возможно в следующем парламенте. Главные левые конкуренты – СПУ, социал-демократы, ПСПУ – теряют позиции. Не исключено, что никто из них не пройдет в следующий парламент”, - подчеркнул он.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, сейчас большинство политиков левого спектра понимают, что с одной стороны они сталкиваются с проблемой модернизации, необходимо соответствовать требованиям времени, а из другой у них появились конкуренты – социал-популисты. Это те политические силы, которые финансируются крупным капиталом и используют левую риторику для электоральной мобилизации. По мнению эксперта, это серьезная угроза левым силам, ведь именно социал-популисты “могут стерилизовать” украинскую политику от левых.

А.ЕРМОЛАЕВ считает, что коммунисты пытаются найти вариант как мобилизовать еще сохранившиеся левые силы, а с другой стороны - как сохранить лидерскую позицию в левом спектре. По его убеждению, предвыборного левого блока не будет, но не исключаю, что может быть внепарламентское левое объединение.