Янукович на съезде ПР будет представлять область, где в него попало яйцо

Участники отчетной конференции Ивано-Франковского областного отделения Партии регионов выдвинули делегатами на 10-й съезд Партии регионов председателя партии, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя областного отделения Партии регионов, народного депутата Украины 5-го созыва Владимира ЛЫЧУКА, члена Политсовета партии, народного депутата Игоря ЗВАРИЧА и председателя Ивано-Франковской городской организации Партии регионов, депутата горсовета Игоря ДУТКУ. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной организации Партии регионов.

На конференции также был рассмотрен вопрос «О работе парторганизаций области по выполнению предвыборных программ 2006 года и задачах, следующих из современной общественно-политической ситуации в государстве”, приняты в ряды партии 4 новых члена, которые представляют молодежную организацию «Союз молодежи регионов Украины».

По словам председателя областного отделения Партии регионов народного депутата В.ЛЫЧУКА, в Ивано-Франковской области рейтинг Партии регионов вырос до 6 процентов и является самым высоким в области со времени ее создания. «Этому способствовали, в первую очередь, эффективная деятельность коалиционного правительства, парламентской коалиции национального единства на общенациональном уровне, а также реализация принятых советом областного отделения программ «Регион-взаимодействие», «Депутат и регион», инициативы «Прикарпатские регионалы - с добрыми делами к людям», которые находят поддержку не только среди однопартийцев, но и среди населения области», - отметил В.ЛЫЧУК.