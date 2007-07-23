Шибко рассказал, чего опасается Цушко

У Цушко хорошее настроение, а опасения он имеет только относительно своего здоровья. Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сказал член СПУ, народный депутат 5 созыва Виталий Шибко. На вопрос журналиста "Будет ли педалироваться завершение дела Цушко?" он в частности сказал:

"А разве дело находится где-то на рассмотрении в суде, чтобы его педалировать? Если политизировать тему, то найдутся люди, которые захотели бы дестабилизировать ситуацию. Есть определенная ситуация в стране, и кому-то может выгодно разрушать правопорядок, возбуждая дело против министра внутренних дел. Относительно дела Цушко в перспективе, то это, к сожалению, будет зависеть от результатов выборов. Речь не идет о верховенстве права в стране. Если после выборов победят силы, которые называют себя “оппозицией”, то я не исключаю, что дело снова вытянут на свет. Я общался с Василием Цушко после его приезда, у него хорошее настроение. И я не чувствовал у него никаких опасений, кроме опасений за свое здоровье. Все-таки у него была тяжелая операция, и ему нужно будет выдержать тяжелый режим предвыборной кампании. На сегодняшний день здесь налагаются три темы: чисто политическая, партийная, милицейская. Цушко еще не заявил о своем участии в кампании, потому что это партийный вопрос, который еще не решен. Он не может делать громкие заявления о своем участии в компании, потому что сначала хочет узнать, что думает его партийная организация. И не исключено, что парторганизация захочет, чтобы он оставался министром. Учитывая вероятность фальсификаций, мы не знаем, сможет ли вероятный преемник Цушко на время избирательной кампании оставаться в правовом поле и бороться за чистоту выборов".