Тимошенко: БЮТ предлагает вынести на референдум 9 вопросов

Народ Украины должен сам написать новую Конституцию.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в воскресенье вечером в эфире телеканала «1+1».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «люди должны задать концепцию новой Конституции. По концепции профессиональный конституционализм пишет Конституцию, и потом она принимается всенародно, всенародным обсуждением», - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «это путь, который заложит порядок в государстве и прекратит хаос».

«Никто не понимает, кто несет личную ответственность за то, что происходит в стране. Поэтому я считаю, что нужно срочно преодолевать хаос в стране», - прибавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что БЮТ предложил провести референдум относительно новой Конституции, «потому что именно реформированная Конституция сегодня рождает такое двоевластие, неразграниченность функций, безответственность власти, абсолютную заангажированность судов».

«И поэтому мы объявили сейчас сбор 3 миллионов подписей за объявление референдума относительно концепции новой Конституции», - сообщила лидер БЮТ.

По ее словам, люди должны дать ответ на вопросы, «какой должна быть страна: президентской или парламентской? Кто должен руководить страной, Президент или 450 народных депутатов?» «Политики между собой на эту тему, к сожалению, не договорятся», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

«Второе, на что должны дать ответ люди, это вопрос всенародного избрания и отозвание судей. Я считаю, что время пришло, но именно страна должна дать на это ответ, потому что политики будут тянуть судей каждый под себя, чтобы руководить этой системой», - сказала она.

Третий вопрос, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, это контроль над властью. «Власть должна быть подконтрольной. Тогда не будет коррупции, всех этих безобразий, хищения бюджетов. И лучшим контролером является оппозиция», - считает она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО хочет вынести на референдум вопрос о снятии неприкосновенности и льгот со всех высокопоставленных чиновников, в том числе, с народных депутатов.

Всего БЮТ предлагает вынести на всенародный референдум 9 вопросов, сообщила его лидер.