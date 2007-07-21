Кириленко: Следующий шаг - досрочные выборы в Киеве и Харькове

Один из лидеров избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что после парламентских выборов демократическая коалиция будет инициировать проведение досрочных выборов мэров и городских советов Харькова и Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове.

“В случае прохождения нашей политической силы в парламент и формирования демократического большинства, одним из первых решений будет инициация досрочных выборов в Харьковский городской совет и харьковского мэра”, - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО также подчеркнул, что то же касается проведения досрочных выборов в Киевский городской совет и перевыборы Киевского городского председателя.