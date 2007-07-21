НУ-НС будет формировать избирательный список ”порциями”

Блок "Наша Украина - Народная самооборона" начнет формировать избирательный список уже на будущей неделе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединенных демократических сил, об этом в Харькове заявил председатель политсовета блока “Наша Украина - Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, уже утвержден принцип формирования избирательного списка, его алгоритм и распределение мест в списке за партиями.

"Уже с конца следующей недели мы можем начать разговор по фамилиям и предлагать обществу те кандидатуры, которые будут вызывать поддержку и понимание, а со стороны конкурентов - уважение", - сказал лидер “Нашей Украины”.

Он пообещал, что объявление избирательного списка будет происходить "порциями", а двадцатка и тридцатка будут такими, которые удовлетворят общество.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отчизны.

Первая десятка блока была названа 5 июля – в день подписания соглашения о его создании. Первое место в списке занял лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО, за ним идут лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и лидер «Европейской народной партии» Николай КАТЕРИНЧУК. Вторую пятерку списка открывает телеведущая и народный депутат V созыва Ольга ГЕРАСИМЬЮК ("Наша Украина"), за ней идут Виктор БАЛОГА ("Наша Украина"), депутат V созыва Руслан КНЯЗЕВИЧ ("Наша Украина"), телепродюсер Владимир АРЬЕВ и депутат V созыва Ксения ЛЯПИНА ("Наша Украина").