Шкиль: до выборов ещё многое изменится

Народный депутат V созыва, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ считает, что до выборов в Верховную Раду достаточно времени для перегруппировки сил с целью изменить ситуацию в будущем составе парламента.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику "Киевский ТелеграфЪ" № 29 (375) от 10-26 июля с.г.

"Думаю, что с 24 августа все и начнется (активная предвыборная кампания – УНИАН). Времени недостаточно для того, чтобы появились новые партии, блоки, идеи, но, в принципе, достаточно для перегруппировки сил с целью изменить ситуацию в будущем составе парламента", – сказал А.ШКИЛЬ.

При этом он отметил, что "если будет четкая договоренность трех сил (Партии регионов, "Нашей Украины" и БЮТ – УНИАН), то выборы, конечно, состоятся. Пока готовность участвовать в них задекларировали только две силы — "Наша Украина" и БЮТ. Партия регионов не опровергает свое возможное участие в кампании, но стопроцентной гарантии еще не дает. По крайней мере, так будет продолжаться до их съезда, который запланирован, насколько я знаю, на начало августа".

В месте с тем, А.ШКИЛЬ добавил, что "я полностью согласен с аргументацией, касающейся бездействия Центризбиркома и отсутствия графика проведения кампании, но ведь сейчас все-таки лето. Жара. Не думаю, что если бы все было в норме, кампания как-то отличалась по динамике. В это время года она всегда проводится именно так. Для активной фазы остается только сентябрь".

Также член фракции БЮТ убежден в том, что "есть стопроцентные политические основания для проведения досрочных выборов. Остальные вопросы решатся потом. Но выборы будут".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил внеочередные выборы в Верховну Раду на 30 сентября 2007 года.