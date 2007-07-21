Отменено решение об уполномоченных спикерах блока НУ–НС

Отменено решение об уполномоченных спикерах блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу в Ивано-Франковске сообщил народный депутат Украины V созыва, член президиума совета партии “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

“Это распоряжение вчера (в четверг – УНИАН) прекратило свое действие, и с сегодняшнего дня оно уже не существует”, - заявил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, “это был нормальный шаг” на момент завершения переговоров об образовании блока для того, чтобы избежать вынесения на общественность “перипетий частной жизни” членов объединения. По мнению Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, демократам нужно иметь больше выдержки, чтобы не рассказывать о том, что временами может навредить.

“На тот короткий период, когда завершались переговоры и принималось окончательное решение, - это было нужно, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. – Чтобы никто не подорвал ситуацию, которая бы осложнила завершение переговоров о создании блока. Вчера это решение отменено, и теперь мы находимся в нормальных условиях».

Как сообщал УНИАН, 17 июля руководитель избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктор БАЛОГА объявил имена семи уполномоченных спикеров этого политического объединения.

От имени мегаблока правом делать официальные заявления и давать комментарии были наделены такие политики – Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий ПАВЛЕНКО и Борис ТАРАСЮК. Остальные члены блока могут выступать комментаторами только после “получения соответствующего карт-бланша”.