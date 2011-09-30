Киреева будут охранять до объявления приговора Тимошенко?

Перерыв в заседании суда по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО до 11 октября не значит, что судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ объявит приговор именно в этот день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ сказал сегодня журналистам.

«Перерыв приблизительно до 11 октября не означает, что судья объявит решение именно 11 октября, то есть он может объявить решение и в другой день - после 11 октября», - сказал Н.СИРЫЙ.

Он отметил, что таким образом Ю.ТИМОШЕНКО будет продолжать незаконно содержаться в СИЗО.

По словам Н.СИРОГО, учитывая, что на вынесение приговора судья предоставил себе больше недели, то его формулировка о дате оглашения вердикта могла бы быть более четкой, без слова «ориентировочно».

Адвокат также заметил, что во время пребывания судьи в совещательной комнате никто из участников судебного процесса не имеет права с ним общаться.

«Судья, бесспорно, имеет право делать перерывы, находясь в совещательной комнате. Эти перерывы не являются процессуальными, эти перерывы являются объективными, но судья в это время должен находиться под охраной, и доступа к нему нет», - отметил Н.СИРЫЙ.

В свою очередь, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заметил, что ранее 11 октября приговор Ю.ТИМОШЕНКО провозглашен не может быть.

«Раньше приговор не должен быть провозглашен. А позже - допустимо», - добавил А.ПЛАХОТНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ удалился в совещательную комнату до 11 октября для вынесения приговора по делу по обвинению экс-премькер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«В судебном заседании объявляется перерыв ориентировочно до 11 октября», - сказал Р.КИРЕЕВ.