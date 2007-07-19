Луценко: избирательные фонды Самообороны и Нашей Украины полностью сформированы

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» не имеет необходимости «привлекать посторонних олигархов для финансирования своей избирательной кампании», заявил на пресс-конференции лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал, что финансовые мощности «Нашей Украины» и «Народной самообороны», а также «наших союзников по демократическому лагерю достаточные для проведения эффективной кампании».

По его словам, «это все открытые источники, это все средства после оплаты соответствующих налогов».

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, «ни один человек, который будет финансово помогать в рамках действующего законодательства наполнением финансами фонда блока, не будет иметь при этом никаких преференций в блоке».

По словам лидера блока, на сегодня избирательный фонд «Народной самообороны» полностью сформирован и основывается «исключительно на спонсоре блока, который идеологически мотивирован, – члене «Самообороны» Давиде ЖВАНИИ».

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, также полностью сформирован избирательный фонд «Нашей Украины».

Отвечая на вопрос, не будет ли президент консорциума «Индустриальная группа» Виталий ГАЙДУК финансировать избирательную кампанию блока, поскольку является близким человеком к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, и Президент поздравлял его с днем рождения, Ю.ЛУЦЕНКО пошутил, что очень хотел бы, чтобы все те, кого В.ЮЩЕНКО поздравлял с днем рождения, финансировали избирательную кампанию блока, «но исключительно на бескорыстной основе».