Ющенко обсудил с Кириленко программу и списки демблока
20:57, 19 июля 2007Политика
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Об этом сообщил официальный сайт
Сегодня в Крыму состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем политсовета блока «Наша Украина - Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО.
Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, во время встречи обсуждалась избирательная программа блока, принципы формирования избирательных списков и ряд других важных вопросов.
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