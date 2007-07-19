Ющенко обсудил с Кириленко программу и списки демблока

20:57, 19 июля 2007
Политика
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Об этом сообщил официальный сайт

Сегодня в Крыму состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем политсовета блока «Наша Украина - Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, во время встречи обсуждалась избирательная программа блока, принципы формирования избирательных списков и ряд других важных вопросов.

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