Ющенко обсудил с Кириленко программу и списки демблока

Сегодня в Крыму состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем политсовета блока «Наша Украина - Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, во время встречи обсуждалась избирательная программа блока, принципы формирования избирательных списков и ряд других важных вопросов.