Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Почти 80% украинцев примут участие в голосовании во время досрочных выборов в Верховную Раду.

Такие данные социологического исследования, проведенного «Фондом «Общественное мнение – Украина», представил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании «Фом–Украина» Александр БУХАЛОВ. (Компания ООО «ФОМ-Украина» является партнером российской компании «ФОМ-Россия» - УНИАН).

Так, согласно результатам опроса, 59 процентов респондентов заявили, что примут окончательное решение, за какую партию голосовать, более чем за месяц до выборов. Более 28 процентов опрошенных ответили, что определятся с выбором на протяжении последнего месяца.

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 15 июля, за Партию регионов проголосовало бы 30,5% граждан, за БЮТ – 15,5%, за блок “Наша Украина” – 11,7%, за Блок “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО – 3,7%, за КПУ – 3,6% избирателей. Не прошли бы в парламент, но приблизились к трехпроцентному барьеру Блок Литвина (1,6%) и Социалистическая партия (1,4%).

По словам А.БУХАЛОВА, количество голосов за Партию регионов и за БЮТ, с учетом результатов опросов за май и июнь, сравнительно стабильное. Небольшой рост наблюдается в блоке «Наша Украина» - от 10,6% в мае до 11,7% в июле.

Места в ВР после выборов 15 июля, согласно опросу распределились бы так: Партия регионов – 211 мест, БЮТ – 107, «Наша Украина» - 81, «Народная самооборона» - 26, КПУ – 25. Таким образом, коалиция (речь идет о партиях, которые входили в коалицию в ВР V созыва – УНИАН) получила бы 236 мест, оппозиция – 214. Следовательно, по словам А.БУХАЛОВА, выборы 15 июля не изменили бы кардинально ситуацию в парламенте.

В то же время 29,7% опрошенных ответили, что еще не уверены относительно участия в голосовании или будут голосовать против всех. Согласно прогнозам «ФОМ-Украина», результаты голосования на выборах 15 июля с учетом симпатий тех, кто еще не определился, были бы такими: Партия регионов – 34,9%, БЮТ – 18,9%, «Наша Украина» - 14,4%, «Народная самооборона» - 3,5%, КПУ – 5%, Блок Литвина – 3%.

Почти 34 процента опрошенных считают, что наиболее приемлемой избирательной системой для Украины является мажоритарная, 21,4% респондентов являются сторонниками смешанной системы и 18% отдают преимущество пропорциональной.

Больше всего украинцам понравилась политическая реклама Партии регионов. Об этом заявили 17,6 процентов респондентов. 11,5% опрошенных понравилась реклама БЮТ, 7,5% – реклама Блока «Наша Украина».

При условии, что президентские выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, 29,2% опрошенных проголосовали бы за Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктор ЮЩЕНКО набрал бы 17,7% голосов, Юлия ТИМОШЕНКО – 12,1%. При этом А.БУХАЛОВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО опережала В.ЮЩЕНКО до первого указа Президента о досрочных выборах.

По данным опроса, не доверяют Президенту В.ЮЩЕНКО 59% респондентов, доверяют – почти 36%. Соответственно премьер-министру В.ЯНУКОВИЧУ не доверяет 51% украинцев, доверяют – почти 43%.

Во время исследования социологами «ФОМ-Украина» были опрошены 2000 респондентов в 160 населенных пунктах Украины. Погрешность выборки составляет 2,2%.