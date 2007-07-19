Блок Тимошенко обратился к Президенту и в Кабмин

Блок Юлии ТИМОШЕНКО обеспокоен ситуацией, которая сложилась в связи с приватизацией ОАО «Одесский припортовый завод». Об этом сказано в сообщении пресс-службы БЮТ.

Как отмечается в сообщении, Блок Юлии ТИМОШЕНКО обратился к Президенту Украины и Кабмину с требованием приостановить все процессы, связанные с приватизацией предприятия, до проведения предусмотренного законодательством экологического аудита.

БЮТ заявляет, что данное стратегическое предприятие является важной составляющей экономики региона, а также элементом экономического суверенитета Украины. Главным объектом интереса потенциальных покупателей является аммиакопровод. Кроме того, как показывает практика, приватизация одного из крупнейших предприятий химической отрасли Украины может привести к снижению безопасности технологических процессов, отмечается в сообщении БЮТ.

БЮТ считает, что при возникновении аварийной ситуации в ОАО «Одесский припортовый завод» в зону поражения может попасть территория города Одессы и акватория Черного моря. Как отмечается в сообщении, вопрос экологической безопасности особенно актуален сегодня, в виду аварии на Львовской железной дороге.

Как сообщал УНИАН, депутатская комиссия Одесского горсовета по разработке предложений, направленных на профилактику негативных экологических последствий, связанных с приватизацией Одесского припортового завода, проводит сбор подписей депутатов под Обращением в парламент и правительство относительно отмены приватизации предприятия.

В обнародованном на сессии Обращении отмечается, что до сих пор «не проведен обязательный экологический аудит предприятия». Кроме того, по утверждению комиссии, «итогом приватизации завода станет снижение уровня безопасности технологических процессов». Поэтому депутатами выдвинуто требование – «отменить решение о приватизации ОПЗ, рассмотреть этот вопрос на заседании Совета национальной безопасности и обороны, провести открытые слушания в Верховной Раде, экологический аудит и до получения его результатов приостановить подготовку к продаже акций предприятия».

Между тем, Конкурсная комиссия по приватизации Припортового завода уже завершила разработку условий продажи этого предприятия, в том числе дополнительных, оформленных как концепция развития ОПЗ. Объявлено также, что конкурс состоится в сентябре текущего года.

Напомним, 26 июня председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК заявила, что условия приватизации разработаны, согласованы с министерствами и ведомствами, есть уже и юридический вывод. Приватизация предприятия планируется на сентябрь.

Фонд госимущества Украины своим приказом от 14 мая утвердил конкурсную комиссию по проведению конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). ФГИ оценил 99,52% госпакет акций ОАО «Одесский припортовый завод» для продажи его на конкурсе с элементами аукциона в 1 млрд. 444 млн.221 тыс. 270 грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ потребовал обеспечить прозрачность и открытость проведения приватизации в Украине.

Как отмечается в письме, непрозрачные и неконкурентные условия приватизации могут нанести значительные убытки государству, негативно отразиться на международном имидже Украины, привести к потере доверия международных инвесторов.

Президент в своем письме настаивает, что при приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) необходимо изъять комплекс по перегрузке аммиака.