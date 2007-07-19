Мартынюк: коммунисты на выборах рассчитывают как минимум на 10-12%
2 августа состоится съезд КПУ
2 августа состоится съезд КПУ, сообщил на пресс-конференции в Ивано-Франковске второй секретарь ЦК КПУ Адам МАРТЫНЮК.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «если будет объявлено начало избирательной кампании, то 26 июля начинаются первые мероприятия: заседание президиума, руководства партии с участием всех руководителей областных организаций по составлению списков»
Как сказал А.МАРТЫНЮК, коммунисты на досрочных выборах рассчитывают как минимум на 10-12% голосов, «если мы будем работать с избирателями и убедим их, что стоит голосовать за такую политическую силу как коммунисты».
Он также выразил надежду «улучшить показатель в Ивано-Франковской области, которая на прошлых выборах была предпоследней после Тернопольской области».
Первый заместитель председателя Верховной Рады А.МАРТЫНЮК сказал: «Мы не переживаем за результат. Мы всегда будем в парламенте как выразители левых идей».