Мартынюк: коммунисты на выборах рассчитывают как минимум на 10-12%

2 августа состоится съезд КПУ, сообщил на пресс-конференции в Ивано-Франковске второй секретарь ЦК КПУ Адам МАРТЫНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «если будет объявлено начало избирательной кампании, то 26 июля начинаются первые мероприятия: заседание президиума, руководства партии с участием всех руководителей областных организаций по составлению списков»

Как сказал А.МАРТЫНЮК, коммунисты на досрочных выборах рассчитывают как минимум на 10-12% голосов, «если мы будем работать с избирателями и убедим их, что стоит голосовать за такую политическую силу как коммунисты».

Он также выразил надежду «улучшить показатель в Ивано-Франковской области, которая на прошлых выборах была предпоследней после Тернопольской области».

Первый заместитель председателя Верховной Рады А.МАРТЫНЮК сказал: «Мы не переживаем за результат. Мы всегда будем в парламенте как выразители левых идей».