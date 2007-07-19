Рудьковский вступил в соцсоревнование с Сидором Ковпаком?

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ и министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ должны понести ответственность за техногенную аварию, произошедшую во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, речь идет о «непрофессиональных, непродуманных действиях двух министров, которые, собственно, ничем не помогли жертвам аварии в первые дни, когда это было необходимо».

«Как и в дни Чернобыля, эти ведомства оказались абсолютно профессионально неподготовленными своим руководством к честным, откровенным и быстрым действиям», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что в этот раз «стрелочниками не должно обойтись», «и Н.РУДЬКОВСКИЙ, и Н.ШУФРИЧ должны ответить».

«По-моему, Николай Николаевич (РУДЬКОВСКИЙ – УНИАН) уже вступил в социалистическое соревнование с Сидором Артемовичем Ковпаком по количеству железнодорожных аварий», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. По его мнению, «нужно им объяснить, что война закончилась, и чтобы лучше понял, он должен пойти в отставку». Однако Ю.ЛУЦЕНКО считает, что «этого не произойдет, потому что ЯНУКОВИЧ своих не сдает».

Он подчеркнул, что это еще одно свидетельство политической культуры, которая сегодня существует в Украине.