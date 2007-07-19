Луценко назвал претендентов на кресло премьера от блока

От блока «Наша Украина – Народная самооборона», в случае, если эта политическая сила получит большинство голосов на парламентских выборах, на должность премьер-министра Украины могут быть предложены кандидатуры Виктора БАЛОГИ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Вячеслава КИРИЛЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что «список не является окончательным». В то же время он не исключил, что на должность премьера могут быть предложены и другие кандидатуры.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «есть много профессиональных людей, которые могут взяться за такую серьезную работу».

Он отметил, что хотел бы получить большинство голосов демократических избирателей, «чтобы именно наша сила, которая единственная в Украине продемонстрировала умение очиститься и обновиться и была ответственной за свои ошибки и имеет свои стратегические цели, смогла предложить кандидатуру премьер-министра».

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня не играет важной роли то, чья кандидатура будет предложена на должность премьер-министра и председателя Верховной Рады. По его словам, «личности на этом этапе играют не так много, как два – три, а тем более пять лет назад». По мнению лидера блока, сегодня очень важной является «командная игра».

Он отметил, что его блок может похвастаться «наименьшим количеством перебежчиков, наибольшей стабильностью депутатского корпуса и умением слышать критику людей и исправлять ошибки, в том числе кадровые».

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что высшие должностные лица во время агитационной кампании блока пойдут в отпуск.

По его словам, речь идет, в частности о министре обороны А.ГРИЦЕНКО, министре иностранных дел А.ЯЦЕНЮКЕ и главе Секретариата Президента В.БАЛОГЕ.

В то же время он отметил, что В.БАЛОГА о таком решении сообщит сам.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он хотел бы видеть такой же подход и от других политических сил, принимающих участие в избирательной кампании.