Состоится форум ГАУ ”Политический кризис: позиции гражданского общества”

24 июля в Украинском Доме, рамках деятельности Гражданской Ассамблеи Украины состоится специальный всеукраинский форум: “Гражданская Ассамблея Украины "Политический кризис: позиции гражданского общества". На Форуме будут выработаны и приняты итоговые документы, которые зафиксируют позицию гражданского общества по отношению к причинам возникновения политико-правового кризиса, укажут направление для действующих политиков и политических сил желаемого для общества выхода из кризиса, а также – перечень требований граждан к проведению избирательного процесса в условиях досрочных парламентских выборов. На заключительное пленарное заседание Гражданской ассамблеи Украины будут приглашены Глава государства и лидеры основных политических сил, планируется открытая дискуссия. Генеральный информационный спонсор - агентство УНИАН. Деятельность Гражданской Ассамблеи Украины осуществляется при организационной и финансовой поддержке Международного фонда "Відродження” (ул.. Крещатик, 2). http://maidan.org.ua/wiki/index.php/GAU.