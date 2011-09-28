Процесс Тимошенко политический, и за это кто-то должен отвечать

Судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО является политическим и за него кто-то должен взять ответственность, считает генеральный секретарь Всемирного конгресса украинцев Стефан РОМАНИВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Говоря о судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО, С.РОМАНИВ сказал: «Наше видение - это все-таки политический процесс».

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ говорит о своем невмешательстве в это дело.

«Президент Украины говорит, что он не вмешивается и не имеет влияния на этот судебный процесс… Если Президент говорит, что не он, то кто тогда? Кто, в конце концов, отвечает за то, что случилось? Он говорит, что это не его дело. Но чье тогда это дело?», - задался вопросом генсек ВКУ.

Он напомнил, что мировое сообщество уже высказало свое мнение по поводу данного процесса и признало его политическим.

«Посмотрите – Европа, Европейский парламент, Германия, Австралия, Америка, все озвучивают то же самое - все видят в этом политический процесс», - сказал С.РОМАНИВ.

Он подчеркнул, что в Украине кто-то должен отвечать за то, что происходит в стране, что фактически идет политический процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы убрать оппозицию.

«Кто в конце отвечает за эти вещи? Нам хочется, чтобы была ответственность… Если у каждого «моя хата с краю», то кто тогда в итоге отвечает за это?», - заявил генсек ВКУ.

Он считает, что данный политический процесс в Украине «надо закончить».