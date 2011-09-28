Мэр Сум переделал "Спасибо жителям Донбасса" по-своему

В Сумском городском совете появилась новая депутатская группа – «Единство», которую создали четыре депутата из фракции ВО «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, cообщение о создании группы сегодня, 28 сентября, на сессии Сумского горсовета зачитал городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ.

Цель создания группы – «объединение депутатов, которые разделяют одинаковые или похожие взгляды на социально-экономическое развитие Сум, на основе соглашения по осуществлению депутатской работы в округах и решению совместных проблем». В состав группы вошли депутаты Александр МАЛЮК (лидер группы), Александр БОЖЕНКО (заместитель председателя), Владимир ДЕХТЯРЬ (секретарь группы) и Виктор ГОРДИЕНКО.

Сегодня же в 15.00 состоялась внеочередное заседание фракции «ВО «Батькивщина», на которой депутаты приняли решение исключить из состава фракции А.МАЛЮКА, А.БОЖЕНКО, В.ДЕХТЯРЯ и В.ГОРДИЕНКО.

Как завил и.о. председателя Сумской областной организации ВО «Батькивщина» Александр ЛЫСЕНКО, «сегодняшняя сессия Сумского городского совета выступила своеобразным индикатором на честность, поэтому мы и решили пойти на такие кардинальные действия и исключить из своей фракции предателей».

Кроме того, мэр Сум Г.МИНАЕВ во время сессии горсовета заявил, что переделал известную футбольную кричалку «Спасибо жителям Донбасса…» на сумской лад, но с той же смысловой нагрузкой.

«Спасибо жителям Сумщины за депутатов «Батькивщины»!», - сказал мэр после того, как фракция ВО «Батькивщины» покинула сессионный зал.