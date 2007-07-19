Все судьи Конституционного Суда ушли в отпуск

С 18 июля все судьи Конституционного Суда Украины ушли в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК.

По словам председателя КС, сам он планирует пойти в отпуск со следующего понедельника.

А.СТРИЖАК объяснил, что судьи должны идти в отпуск все вместе, поскольку для работы КС нужен кворум.

По его словам, отпуск продлится до конца августа.