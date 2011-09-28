Грищенко: процесс над Тимошенко созвучен европейскому тренду

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО не повлияет на подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом К.ГРИЩЕНКО сказал в интервью «Украинской правде».

«Стратегический вес этих вопросов несоизмерим в принципе», - сказал он.

По словам министра, проведенные им недавно в Страсбурге встречи с представителями всех основных политических групп Европейского парламента показали, что сегодня существует широкий консенсус относительно необходимости скорейшего завершения переговоров относительно соглашения об ассоциации.

«Я считаю, что на этой стадии никакие политические рассуждения не должны влиять на подготовку и парафирование документа», - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что у европейцев сегодня есть осознание того, что именно это соглашение станет важным элементом достижения тех целей, которые ставят перед собой как европейские, так и украинские политики ради укрепления принципов демократии и верховенства права в нашей стране.

На вопрос «Как может Украина ассоциироваться с ЕС, имея такой огромный правовой пробел – процесс над Юлией ТИМОШЕНКО?» К.ГРИЩЕНКО ответил: «Сегодня в Европе есть очевидная тенденция к привлечению к ответственности руководителей государств и правительств, министров, других высокопоставленных должностных лиц. Такие процессы происходят во Франции, Хорватии, Исландии, Венгрии... Причем расследование ведется и в отношении иногда достаточно отдаленных во времени решений. Следовательно события в Украине вполне созвучны этому тренду».

Он также отметил, что «все понимают наши реалии». По словам министра, на протяжении 20 лет судебная система в Украине фактически не реформировалась, она деградировала в силу отсутствия внутренней системы надзора и профессионального контроля за деятельностью судей. «На протяжении последних 6 лет, до прихода к власти команды Виктора ЯНУКОВИЧА, вообще ничего не делалось в этой сфере», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что сейчас в судебной системе ведется серьезная работа по ее кардинальному реформированию. «Конечно, она не может быть сделана за один день. Поэтому говорить о том, что пока не будет идеальной судебной системы, вообще не должно происходить судопроизводство, значит прокладывать путь к полной правовой безответственности кого-либо и всех», - добавил министр.