Для баланса в Конституционный Суд вернули Стецюка

Оболонский районный суд Киева отменил решение Верховной Рады об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Петра СТЕЦЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока “Наша Украина – Народная самооборона” со ссылкой на народного депутата пятого созыва Юрия КЛЮЧКОВСКОГО.

“Только что я получил сообщение о том, что Оболонский суд отменил решение ВР об освобождении от должности судьи КС Петра СТЕЦЮКА, которого, так сказать, в отместку за Сюзанну СТАНИК, освободили от должности решением ВР”, - сказал он.

Комментируя решение Шевченковского райсуда столицы о незаконном освобождении С.СТАНИК от должности судьи КС указом Президента, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что это решение пока не вступило в силу. “Я не уверен, что оно достаточно обосновано, поэтому его обязательно нужно обжаловать”, - сказал он.

Кроме того, по его словам, сейчас нужно хорошо разобраться с правовыми основаниями решения Шевченковского суда и сделать все, чтобы вернуть уважение к КС.

“На первом плане сейчас должны стоять не чьи-то персональные интересы, а те шаги, которые должны вернуть уважение к КС как важному звену всей судебной системы”, - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он также выразил мнение, что решение Шевченковского райсуда Киева будет обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 24 мая парламент освободил П.СТЕЦЮКА от должности судьи Конституционного Суда. За принятие соответствующего постановления проголосовали 233 народных депутата из 256, зарегистрированных в сессионном зале. Основанием для освобождения стало совместное заявление П.СТЕЦЮКА и других судей КС, что он отказывается принимать участие в рассмотрении дела относительно конституционности указа Президента Украины о роспуске ВР. Парламент расценил такое заявление как нарушение П.СТЕЦЮКОМ присяги судьи и отказ от выполнения своих непосредственных обязанностей.

18 июля Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск С.СТАНИК к Президенту Виктору ЮЩЕНКО и обязал главу государства отменить указ об освобождении С.СТАНИК и восстановить ее в должности судьи КС.