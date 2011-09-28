У Мороза утверждают, что повыгоняли из СПУ все «кошельки»

Социалистическая партия Украины не ведет никаких переговоров относительно объединения с Партией регионов.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя СПУ Денис РУСАК, отвечая на вопросы о возможности инициирования Николаем РУДЬКОВСКИМ вместе со своими сторонниками в СПУ процесса объединения с Партией регионов.

Д.РУСАК напомнил, что в августе состоялся XVII съезд СПУ, где было избрано новое руководство партии (на должность главы СПУ баллотировался Александр МОРОЗ и Н.РУДЬКОВСКИЙ, но последний проиграл эти выборы - УНИАН).

По его словам, съезд был довольно сложным, но “мы смогли избавиться от своих владельцев финансовых капиталов, которые фактически начали менять идеологию и курс партии”. “Был сложный съезд, но мы сплотились не вокруг капитала, а вокруг идеологии”, - добавил Д.РУСАК.

Заместитель председателя СПУ подчеркнул, что “всю стратегию и политическую координацию внутри партии осуществляет политисполком, а на сегодняшний день Н.РУДЬКОВСКИЙ является лишь членом политсовета партии, поэтому влиять на решения исполнительного органа и решать судьбу политической партии он не имеет возможности”. Не “потому, что не имеет такого желания, а потому, что есть партийная субординация”, - добавил Д.РУСАК. При этом он подчеркнул: “Какова его (Н.РУДЬКОВСКОГО) дальнейшая судьба - он решит сам, но его взгляды идеологические несколько отличались от тех, которые положены в основу СПУ, к которым, кстати, мы сегодня вернулись”.